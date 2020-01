VIDEO VIRAL: Jóvenes recrean uno de los primeros videos virales de YouTube

Como parte de un número para una presentación escolar en Texas, Estados Unidos, la parodia de estos jóvenes estudiantes ha sido reproducida por millones de internautas.

En Estados Unidos las presentaciones escolares son muestras públicas de talento que dejan huella en la imagen de los jóvenes que participan. Son materia de conversación en las reuniones entre amigos de generación y el hacerlas bien o mal es parte del negocio.

Como es el caso de estos intrépidos jóvenes que dejaron clara su actitud y destreza en la presentación escolar de su instituto que rápidamente se hizo viral.

Matt Bersi, Hieu Tran, Ian Fisher y Stephen Behrens, estudiantes del colegio de Granbury Highshool en Texas, decidieron recrear la particular coreografía de un popular video en YouTube, conocido por Here it goes again, o “Aquí va de nuevo” en español, de la banda Ok Go.

En el año del 2006 esta canción fue lanzada como single en el segundo disco de la banda, y alcanzó un enorme reconocimiento en todo el mundo gracias a su tan sencillo, innovador y entretenido video musical, que se convirtió en uno de los primeros videos virales de YouTube.

La canción ni siquiera tenía importancia, lo importante era el singular y novedoso video que la banda ofrecía a los espectadores, razón por la cual el clip protagonizado por los estudiantes de igual forma llegó a volverse viral.

Sin embargo, el video de Ok Go, banda originaria de Los Angeles, California, cuenta con un total de 50 millones de vistas en YouTube.

Pese a su reciente popularidad el video viral de los estudiantes apenas está cerca de alcanzar las 7 millones de reproducciones, debido a su cómico intento de recrear el videoclip.

Pese a un par de pasos desfasados y algún otro pequeño error, la interpretación de estos jóvenes fue muy similar a la que volvió famosos a la banda Ok Go.

