Soraya Montenegro (Itatí Cantoral) es, sin duda, uno de los personajes más recordados en las telenovelas mexicanas, esta era la antagonista de "María la del barrio". Esta actriz siempre se caracterizó por ser muy dramática en sus papeles. El día de hoy te vamos a mostrar un video viral donde un joven recreó una de sus escenas más emblemáticas.

VIDEO VIRAL: Joven recrea escena de la telenovela "María la del Barrio"

En la mencionada grabación, el joven decidió hacer una parodia de la vez en que Soraya Montenegro lamentó que Luis Fernando no quisiera casarse con ella por haberse enamorado de otra mujer. Utilizando un gorro de bebé y una chalina, el joven grabó el video el video viral que se compartió en la plataforma de YouTube.

Dicho filme posteriormente circuló en la red social de Facebook, red social donde no tardó en volverse viral, pues el joven recreó a la perfección la escena del “Me desprecia a mí”, con gestos muy dramáticos, tal y como los hacía Soraya, sin duda alguna no le pide nada a la actriz, si has visto la escena original de la telenovela... verás que esta te hará reír mucho.

Si bien la grabación dura tan solo 15 segundos, tiene el tiempo suficiente para causar múltiples carcajadas en los internautas, y no solo la vas a ver una vez, eso te lo aseguramos. Actualmente en plataformas como TikTok muchos jovenes están recreando escenas de distintas novelas las cuales tienen épicas actuaciones que nunca se nos van ha olvidar.

El video viral compartido en la red social de Facebook es de los más reproducidos. y si quieres ver más notas como estas debes entrar a nuestro apartado de viral donde encontraras las notas más recientes, ahí verás que tambien hablamos de la escena con más reproducciones en YouTube.