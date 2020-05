VIDEO VIRAL: Joven pide que dejen de jugar Jumanji este 2020

Un joven usuario de Tik Tok hizo un video viral del recuento de todas las tragedias que se han vivido este año 2020, explicando que sólo hay un motivo para que esté siendo tan “desastroso” por ello pidió a la persona que está jugando Jumanji que termine de una vez por todas el juego.

Tal parece que este joven ya se cansó de estar en cuarentena y como muchos de nosotros quieren que su vida regrese a la normalidad, por ello pidió de la manera más atenta que terminen en el juego de Jumanji de una vez.

Al inicio del video viral el joven hizo un recuento de todas las tragedias y desastres naturales que se han presentado en estos primeros meses del año 2020, un año que ha resultado difícil para muchas personas.

VIDEO VIRAL: Joven pide que dejen de jugar Jumanji este 2020

Las tragedias del 2020 en un Tik Tok

El joven pide analizar lo que ha ocurrido los primeros cuatro meses de este año 2020, indicando que casi inicia una Tercera Guerra Mundial, después los graves incendios forestales en Australia provocando la muerte y casi “extinción” de los Koalas, también mencionó que en una noche estallaron 15 volcanes, después fue descubierto un sarcófago con momias en Egipto, algo que resultó bastante perturbador para muchas personas quienes aseguran que esto desató una maldición.

Por si fuera poco hace unas semanas el pentágono confirmó la existencia de ovnis, algo que no había hecho nunca a pesar de los videos difundidos en redes sociales. El coronavirus no se quedó atrás, siendo una pandemia de la cual no hemos podido salir, provocando que gran parte del mundo entre en cuarentena; además de una crisi económica que ha afectado a todo el mundo.

VIDEO VIRAL: Joven pide que dejen de jugar Jumanji este 2020

Lo que deja ver que este 2020 “vino con todo”, por ello el joven solo encontró una explicación para todos estos incidentes y decidió hacer un Tik Tok, para pedirle a que quien esté jugando Jumanji que termine el juego.

“Al hijo de su puta madre que está jugando Jumanji que termine el juego, pero ya”

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Cuando “Yisus” se toma el 2020 como año sabático

Como era de esperarse este gracioso video viral de Tik Tok hizo reír a miles de internautas, quienes bromeaban al respecto e indicaron que la explicación de este joven es muy “lógica”.