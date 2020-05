VIDEO VIRAL: Joven crea reto en Tik Tok para marcar abdominales en 15 días

Joven crea reto en Tik Tok para marcar abdominales en 15 días

A través de Tik Tok fue compartido un video viral que ha causado sensación entre los internautas. Se trata de una joven y su nuevo reto para marcar abdominales en 15 días. Como era de esperarse la publicación rápidamente se volvió tendencia en las principales redes sociales.

La red social de Tik Tok está llena de diferentes retos virales, algunos más fáciles de llevar a cabo que otros. Sin embargo, uno de los últimos en ponerse de moda, es el que propone la vietnamita Thanh Lê, realizando movimientos de cadera y que promete resultados en 15 días.

El reto que propone Thanh Lê es aparentemente sencillo: al ritmo de una canción rápida se realiza un movimiento de anteversión pélvica que nos ayudará a activar el recto abdominal y, según ella, a reducir la grasa abdominal. Sin duda un ejercicio que ha cautivado a miles de usuarios.

Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación de Thanh Lê, algunos le agradecieron por sus consejos y otros más no se mostraron contentos con su reto de Tik Tok. Pues afirman que se trata de un mito, ya que esos movimientos no podrían marcar el abdomen en 15 días.

El reto viral para marcar abdominales

“No podemos "elegir" perder grasa de caderas, abdominales o muslos, sino que, en el caso de hacerlo, perderemos grasa de todo nuestro cuerpo en general”, se puede leer en uno de los comentarios más populares, refiriéndose a que no se puede conseguir el resultado que promete el video.

A pesar de todo lo anterior, miles de personas se han unido al reto y esperan mostrar sus resultados en los próximos 15 días. El video viral del reto fue publicado originalmente en la cuenta @thanhle1911de Tik Tok, cuenta actualmente con 255.000 “me gusta” y poco más de 2.000 comentarios.

