VIDEO VIRAL: Intenta hacer un TikTok pero sus gatos lo arruinan todo

A través de plataforma de TikTok nos encontramos un video viral que ha alcanzado rápidamente las más hilarantes reacciones de los usuarios y se a compartido en diferentes redes sociales.

Se trata de una joven que intentaba hacer una coreografía, pero a mitad del baile sus gatos la interrumpen y hacen que cometa un divertido ‘blooper’. Las imágenes generaron las risas en los usuarios y rápidamente se hicieron tendencia.

La joven quería volverse ‘famosa’ en TikTok y otras redes sociales, por esta razón tuvo una idea para sorprender a sus amigos, la cual consistía en grabarse bailando su canción favorita. Grande fue su sorpresa al percatarse de los resultados y descubrir que sus adoradas mascotas arruinaron su oportunidad.

La protagonista del video viral de TikTok colocó su teléfono en un mueble de su dormitorio para empezar con su streaming. Primero, saludó a todas las personas conectadas para apreciar su talento.

Ella manifestó que haría la coreografía de la canción llamada What is Love?, interpretada por el grupo coreano TWICE. Tras unos pasos, de pronto, sus compañeros notaron un singular detalle que la dejó en ridículo.

Tal como se observa en el video viral de TikTok, los dos animales de la joven se encontraban en la cima de su ropero y tuvieron un duro enfrentamiento al aprovechar el descuido de su dueña, quien tomó con humor la situación.

Las singulares imágenes se divulgaron en un conocido canal de Facebook, donde consiguieron más de 247 mil reproducciones y se volvieron tendencia en cuestión de horas. Varios usuarios comentaron que solo vieron a los gatos y no pudieron contener la risa ante la hilarante escena.