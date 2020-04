VIDEO VIRAL: Intenta hacer ejercicio, pero su perro se le monta por atrás

En esta terrible, aburrida y bastante cansada cuarentena, no es que no tengamos opciones de distraernos, pero llega el punto en que mínimo quieres hacer algo diferente y una de esas cosas es hacer ejercicio, ya que no solo cerraron negocios, o plazas comercilaes sino que también los gimnasios.

Perro se le monta a su dueño y se hace viral

VIDEO VIRAL: Intenta hacer ejercicio, pero su perro se le monta por atrás

Era obvio que esto iba a suceder, pero lo entendemos con tal de que el coronavirus no se propague y así poder evitar más contagios. Una persona al ver que ya estaba harta de esto, decidio salir a su patio a hacer una pequeña rutina de ejercicio y así comenzar a hacer lajartijas, con lo que no contaba era que su perro estaba escondido y de la nada se le montara por atrás, aquí te dejamos el video viral.

En el video viral observaras al hombre que está haciendo lagartijas con salto, un ejercicio bastante difícil, eso para meterle más power a la rutina, tranquilamente disfruta de una mañana ejercitante, y una bella vista al que al parecer es un lago. Con el enorme calor que podemos ver que hace, este sujeto se atreve a seguir practicando.

VIDEO VIRAL: Intenta hacer ejercicio, pero su perro se le monta por atrás

Con lo que no cuenta es que su perro se percata de que él esta haciendo movimientos extraños, entonces en ese momento el can se abalanza hacia el hombre, colocándose por detrás.

La escena es bastante chistosa, pero al parecer no tanto para el dueño del perro que sinceramente creemos que le importó un carajo, ya que el siguió con su rutina como si nada y no paro de hacerlo.

Ese firulais ya esta cansado de tanta cuarentena!!! pic.twitter.com/RddUfoLbXI — Si te ríes pierdes �� (@Risaviral) April 5, 2020

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: "Buscando a Memo" pez amarillo juega a las escondidillas

El video viral termina con un hermoso paisaje donde el perro y el humano hacen ejercicio al mismo tiempo, uno encima del otro, ese enorme amor que se tienen entre el fiel animal y el dueño es inigualable.