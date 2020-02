VIDEO VIRAL: Indigente de Guadalajara se atora en un contenedor de basura por accidente

Un video se ha vuelto viral en redes sociales luego de mostrar la tragicomedia de un indigente, que por ganar unos centavos extra recogiendo latas de la basura, perdió el control de su cuerpo y terminó atrapado en un contenedor.

Un indigente que recolecta basura para poder sobrevivir identificado como Octavio salió a caminar por las calles de Guadalajara para hacer su labor, sin embargo, la noche tendría un giro inesperado para su desgracia.

Al pasar por la calle Argentina, al cruce con la calle Libertad en la colonia Americana, en Guadalajara, Octavio se acercó a unos contenedores de basura para tratar de sacar unas latas de aluminio, pero un descuido fue el causante de que terminara sufriendo un peculiar accidente.

Luego de quedar atrapado en el contenedor, el indigente comenzó a pedir ayuda dando gritos de auxilio. Por su parte, algunas personas se acercaron para buscar la forma de poder ayudar al hombre, otros más, simplemente se quedaron de fisgones observando la inusual escena.

Minutos más tarde arribaron elementos de Rescate Urbano del grupo de Bomberos, con equipo de hidráulico, y así poder realizar las maniobras de rescate.

Darío Gama, Segundo oficial de Bomberos señaló: “Se encontró a un masculino de aproximadamente 35 años (…) abrimos uno de los contenedores con el equipo hidráulico ya que son de acero”.

“Creo que anteriormente los compañeros de otro turno también hicieron lo mismo, extrajeron de una persona al parecer del mismo lugar, esperamos que no sea la misma persona”, concluyó.

“¿Qué andabas haciendo aquí, carnal?” preguntó uno de los reporteros al indigente en el lugar de los hechos.

Octavio respondió: “Es que estaba una bolsa de latas amarradas aquí y ¡moles! Que me caigo hasta abajo... No me metí, jalé la bolsa y ¡pum! que me caigo hasta abajo”.

VIDEO AQUÍ:

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Dos mujeres regalaron viajes para el metro de CDMX

A pesar del accidente el hombre se vio positivo pues consideró que tuvo suerte y hasta tiempo le dio de bromear con los reporteros.

“Me ganó la fuerza del cuerpo y caí hasta abajo”, dijo ante medios locales después de ser rescatado.

Un reportero le preguntó: “¿No te lastimaste?” a lo que el hombre a respondió a tono de broma: “El rostro, mira”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana