VIDEO VIRAL: Impaciente perro toca el claxon a su dueño cuando tarda mucho.

Los perros son geniales, no cabe duda, y es que estos animales son muy hábiles al momento de aprender trucos, como ir por la pelota, hacerse el muertito y otro sinfín de divertidos comandos que le enseñaron sus dueños.

Ahora, un perro se ha vuelto viral en redes sociales luego de que este perrito se enseñara a sí mismo a sentarse en el asiento del conductor y presionara con su pata la bocina del automóvil ante la impaciencia que le provoca la tardanza de su dueño cuando lo deja en el vehículo.

Esta divertida acción por parte del perro fue grabada luego de haber sido subida a redes sociales, el clip del perrito tocando el claxon terminó por ser video viral entre los internautas por las divertidas imágenes registradas en el clip.

Perrito le toca el claxon a su dueño cuando tarda demasiado

Wally, es un perro boxer, que en caso de no funcionar ejercer presión sobre su dueño Tyler Fust, el perrito incluso mira fijamente a Tyler si siente que éste no ha sido lo suficientemente rápido como para regresar corriendo cuando se desespera el can o se siente solo.

Recientemente, Tyler Fust estaba terminando de pagar en el interior de una tienda cercana a su casa en Wisconsin, Estados Unidos, cuando escuchó el claxon de un vehículo desde el estacionamiento de la tienda donde se ubicaba.

A pesar de que Tyler, de 32 años de edad, estuvo solamente durante un par de minutos en la tienda, su perro Wally decidió que ya era suficiente. Por ello optó en sentarse sobre el asiento del conductor para empujar el volante de la camioneta Ford con su pata izquierda e hizo sonar el claxon.

Tyler filmó la graciosa escena que mostraba al perro de dos años manteniendo su pata en la bocina del vehículo hasta que por fin regresó de la tienda. Y fue hasta que Tyler arribó a la ventana, que Wally se dio vuelta para mostrar una mirada de sorpresa, pero sin mover su pata de la bocina por un segundo.

VIDEO AQUÍ:

Lo más divertido de la situación es que para Tyler, esta ocasión no ha sido la única en la que Tyler ha llamado su atención de la misma forma, pues Wally usa este descarado truco cada vez que se impacienta o quiere su dueño apresure las cosas que está haciendo.

Con información de gatitosyperritoschidos.com