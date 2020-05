VIDEO VIRAL: Hot dog vikingo y café Andati se pelean afuera del Oxxo

México es sin duda alguna uno de los países más extraños para vivir, pues día con día hemos visto sucesos tan bizarros que se multiplican casi tanto como los oxxos en cada esquina, los cuales ya son un ícono del país.

Todos hemos ido alguna vez por un hot dog vikingo o un café andatti, que aunque no son los mejores, su precio y rapidez nos saca de un apuro cuando no tenemos tiempo para comer, y no tenemos que armar una pelea por avanzar en la fila.

Aunque estos dos productos se venden en el mismo establecimiento, no quiere decir que sean amigos, pues en este nuevo video viral podemos ver un enfrentamiento entre estos dos para ver quien es el producto alfa del Oxxo.

Hot dog y café se pelean afuera del Oxxo y se hacen viral

Las botargas son un elemento inconfundible en la cultura comercial mexicana, especialmente los del doctor Simi, que se han hecho virales en más de una ocasión, y por supuesto Oxxo no podía dejar pasar esta oportunidad.

A causa de esto, decidió promocionar dos de sus productos más exitosos con botargas de café Andatti y el famoso hot dog vikingo, los cuales bailaban alegremente para atraer clientes afuera de la tienda.

Aparentemente un producto fue más comprado que el otro, por lo que las botargas comenzaron a tener un problema, mismo que escaló hasta que se convirtió en una graciosa pelea afuera del Oxxo.

Peleas de botargas en el Oxxo son la nueva moda de las redes

Jocho del oxxo le parte su madre al andatti JAJAJAJAJAJAJA Publicado por Vaca Alien en Viernes, 6 de marzo de 2020

El usuario que compartió el video no pudo aguantarse la risa de ver tan peculiar momento, donde el vikingo fue el ganador, ya que de un golpe logró tirar al suelo a la botarga de café Andatti, que no pudo levantarse.

Asimismo, un hombre tuvo que auxiliar a la botarga de café, esto mientras el vikingo hacía su danza de la victoria ante la mirada de todas las personas que pasaban por la zona cercana al Oxxo.