VIDEO VIRAL: Hombre se queda atrapado en un bar y se graba con su celular

Un joven llamado David se ha hecho protagonista de un nuevo video viral que se ha difundido en las redes sociales como Facebook y Twitter ya que a muchos internautas les causó gracia su extraña experiencia en un bar.

Según narra en la grabación, el hombre se quedó atrapado dentro del local ya que se quedó dormido mientras hacía sus necesidades en el baño y no se percató que ya estaban cerrando el lugar.

El video se hizo viral en las redes sociales ya que muchas personas se sintieron identificadas porque a cualquier le ha pasado que unas copas de más te provocan un intenso sueño.

VIDEO VIRAL: Hombre se queda atrapado en un bar y se graba con su celular

Tal vez te interese.- VIDEO VIRAL: Captan a mujer cantando en su coche y hace tremendo oso

En la grabación del hombre se le puede escuchar diciendo:

“Es bastante urgente. Me he quedado encerrado cagando en un bar y, como puedes comprobar, no hay nadie”, decía a la cámara.

"Esto es un bar, ¿ves? No sé dónde estoy y no sé a quién estoy esperando. No sé decirte dónde cojones irme a buscar, ni dónde cojones decirle a la ‘poli’ que estoy. Pero aquí estoy, en un bar cerrado”, aseguraba

"Son las 5 de la mañana, o las 6, o las 7, o las 8, y aquí estoy, en un puto bar cerrado y tirado yo solo. Espero que venga la ‘poli’ y me lleve para casa".

La duda de muchas personas era para quién era la grabación que estaba filmando este hombre y supuestamente se dio a conocer que ésta se la había enviado a un amigo antes de alertar a la policía. Su amigo al ver los hechos le dijo que llamara a la policía para que fueran a su rescate.

Checa el VIDEO VIRAL aquí:

Los hechos ocurrieron en León, España pero rápidamente se divulgaron en las redes sociales, llegando la información y el video a muchos países gracias a los medios de comunicación. Sin duda alguna David jamás olvidará esa borrachera épica.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana