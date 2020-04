VIDEO VIRAL: Hombre recrea tema de Shrek con instrumentos hechos de fruta.

Si has pasado un par de minutos de tu vida en Internet, probablemente hayas visto un meme de Shrek. Tal vez involucró el éxito seminal de 1999 de Smash Mouth “All Star”, la canción que inspiro a toda una generación a unirse en una burla compartida contra la banda y la rola.

O tal vez involucró… abuso infantil, como es el caso del popular y extraño video de culto: “Shrek is love, Shrek is life”, que a pesar de sus pertubadoras imágenes e historia, no ha perdido vigencia como video viral desde el día en que fue publicado.

Ahora, un hombre se hizo viral en redes luego de interpretar la amada/odiada canción que hizo popular a Smash Mouth en el 2001 tras el estreno de la primera película de la saga de Shrek, el ogro favorito de internet.

Con instrumentos hechos de fruta hombre recrea tema de Shrek

Quizá no lo recuerdes, pero la película original de Shrek fue extremadamente popular. A los niños les encantaron los chistes de flatulencias y la divertida acción en la cinta. Asimismo, a los adultos los cautivo la forma en que Shrek se deslindó de los clichés de historias de fantasía mientras se desarrollaba la historia.

Entre todas las cosas que hacen de la cinta un clásico animado, destaca su banda sonora, y es que el uso de "All Star" para mostrar los créditos iniciales al momento de presentarnos al ogro Shrek se volvió icónica desde el primer momento hasta muchos años después, como ahora, que el tema fue interpretado por un hombre que utilizó frutas como instrumentos sonoros.

En el video viral se puede apreciar cómo el hombre hace un par de hoyos en una sandía y demás frutas para emitir sonidos que al final y en perfecta sincronía serían editados en un video donde el joven interpreta dicha canción pero con instrumentos de viento hechos con frutas deliciosas.

VIDEO AQUÍ:

La ingeniosa y divertida grabación fue originalmente compartida en Facebook donde rápidamente alcanzó millones de vistas, así como miles de reacciones y cientos de comentarios por la impresionante forma en que este hombre interpretó la canción.