VIDEO VIRAL: Hombre recibe dolorosa patada por acosar a una mujer

Estos últimos dos días se han vuelto históricos, pues se celebró el día de la mujer y el 9 de marzo todas se ausentaron para demostrar su rol en la sociedad, así como para hacer conciencia sobre los abusos y los feminicidios y la importancia del feminismo.

Millones de mujeres feministas en diferentes partes del mundo realizaron marchas para exigir derechos e igualdad, dejando en claro que las mujeres son una parte muy importante de nuestra vida y debemos respetarlas.

A pesar de que muchas personas si se concientizaron hay otras que lamentablemente solo aprenden por las malas, justo como sucedió con este desafortunado hombre que aprendió que el acoso y el abuso a una mujer no está bien y la lección le llegó en forma de un fuerte golpe.

Hombre recibe patada en los testículos por acosar a una mujer

En esta triste historia con final feliz iniciamos con una pareja que se encuentra caminando por un parque, cuando de repente comienzan a discutir y las cosas van subiendo de tono con cada segundo que pasa.

De un momento a otro la pareja comienza a forcejear e incluso se ve como el hombre toma a la chica del brazo de manera violenta impidiéndole alejarse, lo que inició una contienda que fue vista por los que pasaban por el lugar.

Afortunadamente una pareja de amigas pasaba por la zona, y haciendo lo que muchos hombres no hacen, se acercaron a ayudar y las cosas no terminaron nada bien para el hombre que recibió una fuerte patada en sus testículos, y el doloroso momento quedó grabado en un video viral.

Aprendió que el acoso a las mujeres no está bien

Aunque no puede escucharse, se ve como la chica comienza a discutir con el hombre para que deje de acosar a su pareja, por lo que el tipo trata de forcejear con ella pero no se esperaba que esta mujer si supiera defenderse y no le tuviera miedo.

El tipo creyó que no pasaría nada, pero al ponerse violento, recibió una dolorosa y fuerte patada en sus testículos, cayendo al suelo adolorido mientras su pareja logró escapar gracias a la ayuda de la valiente chica.