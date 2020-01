VIDEO VIRAL: Hombre indigna, permite que su perro mate un gatito y lo presume

VIDEO VIRAL: Hombre indigna al permitir que su perro mate a un gatito y presumirlo

Un vídeo viral que ha empezado a circular en redes sociales ha causado indignación pues un hombre no sólo permitió que su perro matara a un indefenso gato, sino que además lo presumió en calles de la Ciudad de México.

Fue una mujer quien compartió el video viral en redes sociales, en la grabación se observa como la mujer graba y enfrenta al hombre mientras se encontraban en la calle José Ortiz esquina con avenida Militares, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

En el video viral se puede observar al hombre caminando sobre la banqueta mientras sostiene la correa de su perro, el cual tiene colgando en el hocico un gato muerto.

La mujer le reclama al hombre y lo insulta por haber permitido que el perro matara a un “animalito inocente” por lo que enojada decidió grabar el video para poder denunciar a este hombre.

Por su parte el dueño del animal le pide que se calme, pero la señora no para de reprocharle, y decirle que no debe detener una perro de “esa magnitud” si no puede controlarlo, en el video viral se puede observar como el hombre simplemente sigue su camino, y le pide a la mujer que se controle, pero al ver que sus palabras no tienen ningún efecto decide ignorarla y seguir caminando acompañado de su perro.

Más tarde la mujer compartió el video viral en redes sociales donde causó gran indignación y desató el enojo de miles de internautas, quienes simplemente no podían creer la actitud del hombre.

Como era de esperarse los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y no dudaron en criticar la acción del hombre y su actuar, entre los comentarios se podía leer:

“¿Como se puede ser tan cruel? la culpa no es del perro, sino de la bestia que tiene como dueño! Con esto puedes aprender a cuidar a tus animales y hacerlos sentir bien”

El día de hoy a las 9:30 una vecina sorprendió y enfrentó a este señor que permitió que su perro le arrebatara la Vida a un pequeño gato sobre la calle Pepe Ortiz casi esquina con Av. ING. Militares. pic.twitter.com/bPkmIpK2f9 — Denuncias Miguel Hidalgo (@Denuncias_MIH) January 27, 2020

La publicación de la mujer tuvo impacto en muchas personas, quienes no dudaron en compartir el video y reaccionar provocando que este se hiciera viral.

