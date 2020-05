VIDEO VIRAL: Hombre evita tocar a señora y le propina una patada diabólica

Hombre evita tocar a señora y le da una patada diabólica

En plena pandemia por el coronavirus Covid-19, el distanciamiento social debe cumplir en todo momento y en todos lugares. Es por eso que un hombre utilizó una técnica de patada para avisarle a una señora que era su turno en la fila, sin embargo, ella lo tomó mal y terminó golpeando al precavido hombre.

En el video viral de Twitter se puede observar a varias personas esperando su turno en la fila de lo que parece ser un comercio, a los pocos segundos un hombre decide tocar con el pie a una señora distraída, pues al parecer era su turno y estaba atrasando a las demás personas de la fila.

La mujer tomó la acción del sujeto como una agresión y decidió darle un golpe en el brazo. Al final del clip se puede ver la diabólica reacción del hombre, pues se puede observar cómo limpia exageradamente la zona del cuerpo que recibió el contacto. Una escena que se volvió tendencia rápidamente.

Recordemos que el problema surgió cuando iba el turno de ella y no se daba cuenta. Obviamente, para reducir la probabilidad de contagio, él no iba a tocarla y lógicamente no lo escuchaba. ¿Qué hizo? ¡Le pegó una patada! Y sí, la señora reaccionó y lo tocó con las manos para devolverle el golpe.

El hombre más popular de Twitter

Como era de esperarse los internautas inundaron la publicación con cientos de comentarios, la mayoría haciendo referencia a la graciosa reacción del hombre luego de recibir el contacto de la mujer, algunos más mencionaron la mala actitud que tomó la distraída mujer.

El gracioso video viral fue publicado originalmente por el usuario @Esteban_Rolong de Twitter el 7 de mayo, actualmente cuenta con 790.000 reproducciones y poco más de 47.000 “me gusta”, convirtiéndose en la publicación más popular de las redes sociales en los últimos días.