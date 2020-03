VIDEO VIRAL: Hombre es arrestado por salir ¡y su esposa salva al perro!

La cuarentena por el coronavirus ya ha comenzado a enloquecer a algunas personas, quienes ya no soportan en confinamiento e incluso salen disfrazados de dinosaurios o perros para poder transitar por las calles y evitar ser arrestados.

Mientras unas personas son conscientes y realizan sus actividades con tecnología, como sacar al perro a pasear con un dron, existen otras que no toman en serio la cuarentena y siguen saliendo a las calles.

En este nuevo video viral vemos las consecuencias de salir en la cuarentena, donde el riesgo de contagio podría hacer que te des cuenta a quién quieren más en tu casa, tal como le pasó a este hombre cuando sacó a pasear a su perro.

Lo arrestan por salir y su esposa prefiere salvar al perro

Recientemente hemos visto a militares castigando a quien sale a la calle, donde algunos reciben llamadas de atención y otros acaban en la cárcel, como con este hombre que decidió sacar a su perro a pesar de las advertencias de no salir de casa.

Poco le duró el gusto, pues cuando regresaba a su casa fue interceptado por policías, quien tuvieron cero tolerancia con los ‘rebeldes’ y decidieron llevárselo con todo y perro a la estación de policía, donde estará en cuarentena en una celda.

Afortunadamente para él su esposa salió al rescate, per su ilusión se rompió más rápido que su paseo, pues su mujer estaba desconsolada, pero por salvar a su perrito, pues claramente hay prioridades y su esposo no es una de ellas.

Perdió su libertad y a su esposa contra su perro

En el video viral se puede ver como el hombre es subido a la patrulla, mientras su esposa grita desesperada para que no se lleven a su perro, pues él no tenía la culpa de la imprudencia de su esposo y no merecía ir a la cárcel.

Aunque los oficiales le dijeron que bajara por su perro, por miedo la mujer no se atrevió a salir, mirando desconsolada como su inocente y adorado perrito era llevado a la cárcel, ah si y su esposo también, pero probablemente eso no le preocupe.