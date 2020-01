VIDEO VIRAL: Hacker irrumpe sistema de seguridad en una casa para decirle a su dueño que cambie la contraseña

Se ha vuelto viral un video compartido a través de Facebook en donde se muestra como un hacker pudo accesar al sistema de seguridad de la casa de un hombre para decirle que necesitaba cambiar su contraseña, pues ésta se había filtrado de alguna manera.

Un video subido a Facebook a través de la página UNILAD, muestra como un hacker logró acceder al sistema de una cámara de vigilancia instalada en un inmueble de Estados Unidos, el intruso habló a través del micrófono del aparato, preguntando si se encontraba alguien quien pudiese oírle.

En el video se puede apreciar la conversación entre el hacker desconocido y el hombre de la casa:

“Hey, por favor no te espantes ni te alteres… Soy un investigador de seguridad de Canada y solo estoy aquí para ayudarte, tu contraseña se ha filtrado”, le dice el hacker mediante el un altoparlante al otro sujeto.

“Nunca nos hemos conocido, soy un investigador de seguridad de Canadá, básicamente alguien filtró tu contraseña en algún lugar y sólo estoy aquí para decirte que necesitas cambiar tu contraseña antes de que alguien más intente hackearte y hacer algo malicioso”, señaló el sujeto.

“Lamento si te he sorprendido, sé bien que esto no es nada profesional, lo siento, es un poco tarde para hacer esto. Pero no tienes que deshacerte de tu cámara, sólo cambia la contraseña y estarás bien”, puntualizó el hacker canadiense ante la sorpresa del dueño.

Finalmente, todo termina en una gentil despedida y con el residente del inmueble agradeciendo el desinteresado gesto del hacker.

“Me alegra que lo hayas hecho, gracias por eso”, concluyó el dueño de la casa afectada.

VIDEO AQUÍ:

Te puede interesar: ¡Mucho OJO! Hackers podrían espiar a tus hijos a través de cámaras de seguridad: VIDEO VIRAL

La publicación acumula más de un millón y medio de reproducciones, pues ha generado intriga entre miles de usuarios quienes fueron sorprendidos por el correcto accionar del sujeto desconocido, sino también por la forma tan natural de conversar con el dueño de la casa.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana