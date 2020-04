VIDEO VIRAL: Hacen pasar a muerto por dormido y viajan en plena cuarentena

Hacen pasar a muerto por dormido y viajan en plena cuarentena

Un video viral ha dejado ver la insólita situación que se registró en una carretera de Ecuador, donde un vehículo se dirigía a la costa con un hombre muerto en los asientos traseros, como era de esperarse las imágenes rápidamente se hicieron tendencia en redes sociales.

En el video viral se puede observar cómo varios hombres viajaban dentro de una camioneta 4x4, sin embargo, uno de ellos se encontraba sin vida y fueron descubiertos por los elementos de seguridad en un retén de control en dicha ciudad, los hombres alegan que solo intentaban trasladar el cuerpo.

Los cuatro pasajeros y el cadáver fueron detenidos por el control militar, donde les solicitaron a los sujetos que despierten a su compañero para poder anotar su nombre. Luego de varios minutos de titubeo, los pasajeros para sorpresa de los militares admitieron que el hombre se encontraba muerto.

“Recién acaba de morir, vamos acá a Cerecito no más”, le dice uno de los ocupantes a los militares. El video viral fue difundido en redes sociales, causando gran indignación entre los usuarios, por lo que la policía tuvo que confirmar la veracidad del hecho e informar que están haciendo las investigaciones pertinentes.

El video viral causó polémica

Como era de esperarse los comentarios inundaron la publicación original, en ellos las personas mostraron su enojo y su desagrado por viajar con un muerto en plena contingencia, sin embargo, algunos usuarios defendieron a los hombres alegando que el hombre había fallecido en el camino.

(VIDEO)#INSOLITO

Nunca antes visto en #Ecuador



Familiares de fallecido pretendían llevar su cuerpo de Guayaquil a Cerecita haciéndolo pasar como dormido. Control militar detuvo el vehículo en la carretera. pic.twitter.com/3U2ZcKjYdS — StereoFiesta 94.5 FM (@StereoFiesta1) April 10, 2020

Durante la cuarentena han sucedido cosas extrañas e incluso desagradables, desde ataques a personas por los rasgos físicos has viajar con un muerto en plena contingencia, esperemos que este tipo de acciones no se vuelvan una constante y que no se vuelvan a ver nunca más.