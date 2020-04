VIDEO VIRAL: Hace el "esperancita challenge" en TikTok y acaba muy mal

La red social de moda obviamente es TikTok, y aunque no tenemos los números exactos es obvio que durante el último mes esta red socíal creció como espuma, ya que con esta cuarentena que estamos viviendo la gente esta empezando a entrar a en desesperación y no saben que más hacer en su rutina diaria. Una de las opciones más fáciles que están tomando las personas del mundo es crear su propia cuenta en esta plataforma y así desaburrirse.

Se hace viral por querer aplicar el "esperancita challenge" en TikTok

En esta red podemos ver todo tipo de videos los cuales se vuelven famosos y los comparten por todo internet, uno de los que más saltó a la fama fue el famoso "esperancita challenge". ¿de qué trata?... en estos clips que podemos observar a una persona haciendo el aseo de la casa o limpiando algo. Es simple una trapea y la otra le tira agua, refresco, jugo, lodo o cualquier otra cosa con el afán de hacer enojar a la que está limpiando.

¡Qué linda te ves trapeando, Esperancita…! El audio que se ha recreado en varias ocasiones en la popular red social de TikTok tiene origen que pocas personas conocen. Pues resulta que este audio parece sacado de una telenovela y no, no es creación de alguna televisora.

Hace ya un año que el youtuber Juan Da creo este material el cual tiene una frase similar a la que usan en las telenovelas; por eso, la escena recrea un momento entre una villana y una protagonista con música dramática. “¡Qué linda te ves trapeando, Esperancita! pero... ¡te faltó acá, maldita criada!”, se escucha en el audio que se ha replicado por distintos tiktokers.

La primera esperancita que sale más lista. �� pic.twitter.com/JnxSTZ6p3I — 1000 Maneras de Morir. (@1000ManerasDM) April 14, 2020

Uno de ellos es el joven @pakoyasovlogs el cual quería recrear esta escena de novela, pero al final del TikTok no le salió nada bien, cosa que no esperaba, cuando realizaba este video viral todo resultaba bien hasta que a la persona que le hacia la broma creemos que era su hermano menor, pero este no reaccionó de la mejor manera y con el trapeador el cual limpia se lo ¡reventó! en la cara... no se sabe que más paso, pero la lección le sirvió y no le volverá a hacer lo mismo.