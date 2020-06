VIDEO VIRAL: Guardia Nacional de los Estados Unidos baila "La Macarena"

Estados Unidos está viviendo momentos muy fuertes desde el asesinato de George Floyd tras sufrir el abuso policial que ya todos conocemos, esto ocurrió en Minnesota, ha desatado una ola de protestas que busca detener el racismo en el país norteamericano. Pero ocurrió un hecho poco inusual entre los integrantes de la Guardia Nacional en Atlanta, los cuales se preparaban para el inicio del toque de queda. Lo que nadie se esperó fue lo que verán en el siguiente video viral.

El video viral donde baila la guardia nacional

El material compartido originalmente en la red social de Twitter atrajó la atención de millones de personas en dicha red social, pues muestra a la "temida" Guardia Nacional de los Estados Unidos en una faceta nunca antes vista. Y es que los militares decidieron ponerle ritmo a los minutos de espera y bailaron ‘La Macarena’, el hit de la famosa agrupación ‘Los del Río’, realizando una espectacular y divertida coreografía la cual se hizo viral instantaneamente.

Este hecho por supuesto que no paso desapercibido por los manifestantes que estaban en las calles, ya que varios de ellos se unieron a los soldados para convertir en esta escena en un increíble video para las redes sociales. La Guardia Nacional esperaba el inicio del toque de queda en Atlanta, donde también se han reportado protestas y manifestaciones, pero actuaron de la mejor manera pacifica y así poder controlar mejor la situación con este momento agradable para mucha gente.

Un periodista de Los Angeles Times dijo que después de la divertida coreografía, la policía empezó a dispersar a los manifestantes pues nadie debía permanecer en las calles tras el inicio del toque de queda en Atlanta, Estados Unidos.

La buena vibra que arrojó la guardia nacional a las personas presentes parece que funcionó, ya que como antes lo mencionamos, nadie debía estar fuera de sus casas después del toque de queda, pero con este simple baile hicieron que las personas sintieran que no deberían estar ahí protestando. Esperemos que no solo haya sido este día nadamas, pero las personas deben entender que han llegado a sobrepasar lo que es una manifestación pacifica a algo grave, ya que los saqueos no es una manera buena de demostrar que quieren respeto.

Countdown to curfew in Atlanta pic.twitter.com/vvITsNMSdB — Jenny Jarvie (@JennyJarvie) June 5, 2020

En el video viral podemos ver como personas de la Guardia Nacional comienzan a bailar "la macarena", desde ese momento sabes que algo está cambiando, a pesar de que sea un simple baile, vemos como personas que se estaban manifestando se unieron a bailar con ellos, eso ha demostrado que podemos vivir unos con otros sin ningún problema, esperemos que con esto varias o muchas personas reflexionen sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos.