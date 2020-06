VIDEO VIRAL: Grita llamando a su gallo y este llega corriendo como un perro

Un video viral compartido en Tik Tok ha logrado desatar la risa de internautas, pues un hombre aparece gritando y llamando a su gallo, quien como si se tratase de un perro llega corriendo.

En el video viral se puede apreciar a un hombre quien empieza a gritar el nombre de su gallo y aunque al inicio de la grabación no se observa rastro del animal, este pronto aparece corriendo, como si se tratase de un perro que corre al llamado de su dueño.

“Mi tío regañando al gallo. k se salió de su casa”(Sic)

El gallo llegó corriendo como un perro

Lo gracioso de la situación es que el hombre no parecía estar muy contento y sin dudarlo empieza a regañar a su gallo para que este entre a la casa.

“Eliseo pronto venga para acá, pronto, andele, andele”

Al parecer el gallo se había salido de su corral, así que cuando su dueño se percató que no estaba enseguida salió a gritarle para que regresara, pues desde lejos pronuncia el nombre del gallo y le pide que regrese de inmediato.

Aunque cualquiera podría pensar que los gallos no entienden nuestras palabras esta ave demostró lo contrario, pues apenas escuchó la voz de su dueño regresó corriendo a gran velocidad y aunque al inicio no había rastro de él pronto apareció y se acercó.

El sobrino del hombre al ver como su tío regañaba al gallo y como este obedecía, como si se tratase de un perro, decidió grabar lo ocurrido para más tarde compartir el video viral en Tik Tok.

Como era de esperarse ante tan inusual acontecimiento la grabación pronto alcanzó gran popularidad, este obediente gallo no tardó en ser comparado con un perro y usuarios no pudieron evitar reír con el video viral de Tik Tok al ver al gallo corriendo a gran velocidad solo para que su dueño no se enojara.

