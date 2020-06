VIDEO VIRAL: Grafitean muro de abuelita y ella tiene tierna reacción en Tik Tok

La reacción de esta abuelita al ver el muro de su casa grafiteado logró conmover, pues en vez de enojarse tomó las cosas con calma y le vio “el lado positivo” tal como se puede apreciar en el video viral de Tik Tok.

En la grabación se puede observar a un mujer de pie en la calle mientras observa el muro de su casa, cuando un joven llega y le pregunta que hace, a lo que la abuelita sin dudar le muestra “lo que le regalaron”.

Al ver el grafiti el joven le pregunta a la mujer si está enojada, pero la respuesta de ella logra sorprender no solo al joven que grabó el video viral de Tik Tok, sino también a los internautas, pues la mujer tomó las cosa con bastante humor e incluso causó ternura.

“Pos no, porque con lo de la pandemia esto es mínimo, o sea, lo que estamos pasando esto es mínimo”.

Mostró en Tik Tok el graffiti

Pero eso no es todo, pues la abuelita asegura que trata de ser positiva, y que el graffiti no le molesta, al contrario asegura que el color que usaron le gusta, aunque si hubiera sido de color negro entonces no le hubiera agradado.

“Quiero ser positiva, me gusta el color violeta, porque el negro no me hubiera gustado”.

Otra cosa que logró hacer reír a los internautas es que la abuelita asegura que el grafiti fue hecho por unos “escuincles que parecen kinder” pues asegura que se trató de un garabato, aunque le hubiera gustado más que grafitearon el muro con una obra de “arte” y con unas flores.

Aplausos para esta abuelita que toma las cosas con buen humor pic.twitter.com/heNWmzTOBF — Ergo.Proxy95 (@ErgoProxy95) June 14, 2020

Fue el humor de esta abuelita y su actitud lo que sorprendió a los usuarios de Tik Tok que vieron el video viral, pues algunos internautas aseguraron que de haber estado en el lugar de la mujer ellos se hubieran enojado demasiado, mientras que otros usuarios aplaudieron a la mujer, por ver el “lado positivo” de las cosas y no permitir que este tipo de acontecimientos la hagan enojar.

