VIDEO VIRAL: Graban el sonido de perro durmiendo en Tik Tok y causa ternura

Si tienes perros seguramente en más de una ocasión lo has visto dormir, pero ¿alguna vez has prestado atención al sonido que hace mientras descansa? Bueno pues este usuario de Tik Tok se tomó el tiempo no sólo de escucharlo sino también de grabar el sonido que hace su mascota, lo cual desató la risa de internautas.

A decir verdad el sonido que emitió este perro mientras dormía se convirtió en toda una sensación en redes sociales, principalmente en Tik Tok, pues este sonido captado en el video viral causó ternura y resultó gracioso para muchos internautas.

Este perro conquistó a internautas de Tik Tok con los tiernos sonidos que hace al dormir

Fue a través de la red social que una joven usuaria compartió un video viral que nos muestra a su perro dormido, mientras ella se toma el tiempo para grabar con un micrófono los sonidos y ronquidos que hace su mascota.

El perro conquitó Tik Tok

Aunque este video viral puede resultar absurdo para muchas personas, la grabación resultó bastante interesante para gran cantidad de usuarios, quienes con ternura observaban a este tierno perro dormir.

Todo parece indicar que la mascota se encontraba bastante cansada, pues a pesar de que su dueña se acerca a él y coloca el micrófono, el perro no parece darse cuenta y continúa disfrutando de su siesta.

En el video viral se puede observar al pequeño perro quien duerme sobre el piso mientras su dueña graba los ruidos que hace, los cuales resultaron bastante inusuales y graciosos.

El video viral compartido en Tik Tok, resultó ser toda una tendencia pues al momento ha conseguido más de 9 millones de reproducciones, además de casi 8 mil “likes” y más de 6,500 comentarios.

Fue así que el cachorro protagonista de este video viral logró robarse el corazón de miles de internautas que visitan esta red social, pues resultó bastante tierno verlo dormir, pero también escucharlo roncar, mientras él disfrutaba de un dulce sueño.

Con información de El Siglo de Torreón