VIDEO VIRAL: Gigantesca criatura marina deja con la boca abierta a la gente

Un enorme pez de casi 6 metros de largo estaba atorado en un muelle, donde decenas de personas observaban al pobre animal indefenso, este video viral nos lo encontramos el día de hoy navegando por la red social de Twitter, la gente que se encuentra ahí es al parecer es asiática y tenemos la impresión de que eran comerciantes del lugar.

Criatura marina protagoniza una video viral

VIDEO VIRAL: Gigantesca criatura marina deja con la boca abierta a la gente

La multitud observaba totalmente impresionada al ver al majestuoso pez, pareciera un animal sacado de una película de ciencia ficción, pero se ve más como a la familia de un Plekustomus o de un enorme bagre el cual no puede regresar mar, se desconoce la procedencia de este video viral, pero de lo que si estamos seguros es de que un sujeto pudo ayudar al animal con un montacarga y regresarlo al agua.

La enorme criatura marina juntó una multitud de personas, ya que no es algo que se pueda ver todos los días, aunque no era algo bueno ver al animal ahí muriendo lentamente si fue totalmente sorprendente para los que tuvieron la oportunidad de verlo de cerca, no es como que verlo todos los días.

VIDEO VIRAL: Gigantesca criatura marina deja con la boca abierta a la gente

Y sinceramente que buen gesto de las personas de regresar al pez de donde pertenece ya que se ve que el animal se encontraba muy cansado y este al parecer había sufrido muchísimo. Cuando por fin el sujeto del montacargas logra levantar su cuerpo y parte de su cola, la sorprendente criatura da un pequeño salto el cual fue suficiente para regresar al mar.

Te puede interesar: VIRAL: Extraña criatura parece un cocodrilo pero... ¿será un pez?

Que buen gesto que lo dejaran en libertad, se ve que había sufrido mucho!!¡�� pic.twitter.com/ckBJ9PEf5f — Héroes sin Capa...�� (@MiHeroeSinCapa) April 8, 2020

Ya estando dentro del agua fue como si le hubieran devuelto la vida por que podemos observar en el video viral que la criatura marina está muy agradecido y feliz, el clip nos deja ver como se mueve dentro del agua.