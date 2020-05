VIDEO VIRAL: Gato en cuarentena se pone triste al saber que no puede salir.

La coronavirus terminó por afectar la rutina diaria de gran parte de la población a nivel mundial, y lo que antes parecía algo normal, ahora es difícil de hacer debido a la cuarentena impuesta por las organizaciones de salud.

Esto ha derivado en que la gente en cuarentena esté junto a sus familiares cercanos y mascotas, entre ellos los gatitos, quienes son unos animales que gustan de estar en el exterior la mayor parte del tiempo y ahora están desesperados por salir.

Es por eso que el clip en el que una mujer le dice a su gato que no podrán salir debido al aislamiento impuesto por la cuarentena, terminó por ser video viral en redes sociales luego de que fuera publicado en Twitter.

Gato se pone triste por no salir debido a la cuarentena

Muchas han sido las personas afectadas que encuentran tristes por la cuarentena y no solamente ellas, también una enorme cantidad de animales ha sufrido las secuelas provocadas por el aislamiento del temido coronavirus.

Tal es el caso de un gatito que ansioso por salir, se puso triste luego de escuchar en voz de su dueña que no podrá estar en el exterior debido a la crisis sanitaria que está atravesando el mundo actualmente.

En el video viral se la dueña del gato en cuestión le pregunta al gato: "¿Qué, quieres salir?" A lo que el gatito contesta con un maullido en aparente tono de afirmación. En breve su dueña agrega: "Pero no, tú no puedes, eres un gato, no un niño". Y el gatito responde nuevamente con un maullido de decepción mientras agacha su cabeza tras la sentencia de su dueña.

VIDEO AQUÍ:

No, los gatos no pueden salir �� pic.twitter.com/ONT31tZYat — FiFi (@Fifota) April 27, 2020

Rápidamente el clip del gato terminó por convertirse en video viral una vez que fue compartido por el usuario de Twitter @Fifota en la popular red social, en donde más de un usuario de la plataforma se sintió identificado con el sentir de este lindo gatito.