VIDEO VIRAL: Gato demanda atención de un perro y falla en su misión

En redes sociales empezó a circular un video viral que logró sorprender y hacer reír a miles de internautas, pues un gato prácticamente le exigió a un perro que le preste atención, aunque pese a lo esfuerzos del gato el can pareció ignorarlo por completo.

De acuerdo con la descripción del video viral compartido en Youtube por el canal de Viralhog, el gato se percató que el perro estaba ocupando su espacio en su cama, así que decidió ir hasta él solo para reclamarle y sacarlo del lugar, aunque a decir verdad no tuvo mucha suerte con su objetivo.

El gato exigía la atención del perro

El gato al percatarse del perro que se encontraba acostado se acerca a él, sin embargo toma las cosas con demasiada tranquilidad, pues en vez de pelear se sienta detrás de él mientras lo mira fijamente tratando de intimidarlo.

Después de unos segundos parece que el gato tiene la intención de jugar con el can, pero para ello primero intenta llamar su atención, así que estira una de sus patas, la sube a la cama y toca al perro para que este lo voltee a ver.

Pese a la insistencia del felino el perro no se toma la molestia ni por un segundo de mirarlo, el can permanecer tan quieto como antes pues todo parece indicar que se contraba bastante cómodo y no estaba dispuesto a ser interrumpido en su descanso.

Después de varios segundos y varios intentos por llamar la atención del perro el felino aparta su pata, pero no pierde las esperanzas y se mantiene sentado frente al can, perdiendo así la batalla contra él.

Por su parte la dueña de estos animales quien grabó el video viral al ver esta inusual escena, donde el gato demandaba la atención del perro, simplemente no pudo evitar reírse y más tarde decidió compartir las imágenes en redes sociales, donde rápidamente alcanzaron gran popularidad.

Con información de Depor.