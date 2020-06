VIDEO VIRAL: Gato come helado y se le congela el cerebro en un clip de TikTok

El día de hoy te vamos a mostrar las imágenes de un gato al comer helado, su épica reacción te hará morir de risa. Su dueño le proporcionó un poco de lo que él estaba comiendo, ¡y si!, la curiosidad mató al gato o tal vez simplemente no le gusto el sabor, la popular escena se viralizo de un video viral compartido en la plataforma de TikTok.

Sabrina Bernatchez, residente en Saint Jean Sur Richelieu, en Quebec, Canadá capturó las siguientes imágenes el pasado 3 de junio para la plataforma de moda donde subes cualquier tipo de videos chistosos.

El clip inicialmente fue compartido enTikTok, hasta el momento ha superado los 3.3 millones de reproducciones, después de esto lo comenzaron a compartir en Facebook, Twitter y YouTube. Vemos cómo un hombre prepara todo, sienta al gato sobre una silla, alista una cuchara y saca una porción de helado y se la da en la boca.

Bastó un solo bocado para que el animal de color miel dejara en claro que no le gusta este la sensación de probar esto. No es el primer video viral de un gato reaccionando a un helado. Es más, en YouTube pueden encontrarse decenas de clips de este tipo, al parecer, no es el sabor ni la concistencia, creemos que literal se les congela el cerebro.

Los comentarios en esta ocasión son variados. Uno de ellos dice: “la congelación cerebral más dramática jamás vista”. otro dice " no puede ser, parece haber visto a sus dueños teniendo relaciones".

El gato que se le congeló el cerebro #TikTok pic.twitter.com/NCx2eVfaU6 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) June 10, 2020

Otro menciona: “Parece que el gato hubiera visto un mundo completamente distinto”. Y así varias personas dejaron sus comentarios donde sinceramente todos murieron de risa, ya que la cara del felino es única.

