VIDEO VIRAL: Fiona la graciosa hipopótamo que se cree un delfín

Fiona la graciosa hipopótamo que se cree un delfín

A través de un video viral de las redes sociales una hipopótamo se volvió tendencia luego de que fuera grabada nadando como un delfín, el clip rápidamente se volvió popular entre los internautas que no dejaban de comentar lo hermosa e inteligente que es el animal. El video se encuentra en YouTube.

Fiona es una estrella mundial. La pequeña hipopótamo del Zoológico de Cincinnati (Estados Unidos) conmovió a todos desde su nacimiento. Desde el The New York Times hasta la revista People le dedicaron extensos artículos a un animalito que cuenta con un hashtag personalizado en Twitter: #TeamFiona.

Tantas luces sobre ella se encendieron cuando en enero del 2017 llegó al mundo. Fue prematura (6 semanas antes de lo establecido) y con la mitad del peso de los hipopótamos al nacer: 13 kilos (casi todos pesan entre 24 y 54 kilos). Nadie creía que sobreviviría, sin embargo, ocurrió un milagro.

El equipo del zoo estuvo con ella las 24 horas del día hasta que el 11 de julio de ese año nadó con sus padres por primera vez en una piscina especial. Y Fiona fue creciendo hasta superar los 400 kilos y convertirse tal vez en el animal más querido de los Estados Unidos, y tal vez del mundo.

Fiona es toda una estrella

Al punto que Chad Yelton, vicepresidente de marketing del zoológico, le declaró a The New York Times: "Me siento como si representara a Beyoncé, la gente cruza el mundo solo para verla". Hasta hay un libro de Fiona que fue éxito de ventas, sin duda alguna es toda una estrella.

Los papás de Fiona son Bibi y Henry, y ya no saben qué hacer con su hija. Ahora ella se cree delfín y los videos lo demuestran. En el zoo están encantados con el estado físico de Fiona y están seguros que realmente ella se cree delfín, pues siempre que tiene la oportunidad intenta su peculiar nado.