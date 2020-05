VIDEO VIRAL: Fiesta de música electrónica con sana distancia en Eslovaquia.

¿Cómo se divierte sin poner en riesgo a las personas, pero sin matar la razón de la fiesta en primer lugar? Para resolver esa pregunta aquí está Eslovaquia con un concepto novedoso respecto a los eventos de música electrónica que terminó por ser viral en redes sociales.

No es que no se hayan tenido ideas para la vida nocturna en la era del distanciamiento social. Es que muchos de ellas se llevan algo crucial. Por ejemplo en Berlín, los lugares al aire libre en este momento no pueden tener pistas de baile, un pensamiento escalofriante para una gran cantidad de personas que aman la música electrónica y esperan fiestas sin parar en la denominada "Capital Mundial del Techno".

Otras soluciones parecen ser más exclusivas que igualitarias. Entonces, como resultado se obtienen fiestas de música electrónica con muchos autos en lotes baldíos que parecen escenas suburbanas, anti-ambientalistas y obviamente requieren de sus participantes la posesión de vehículos.

O también hay clubes de capacidad limitada con altos precios de entradas. Todo es algo reciente, y los nuevos experimentos son fascinantes representaciones artísticas para experimentar la música electrónica en la pista de baile.

Pero el enfoque aquí, es que en Eslovaquia durante el fin de semana es un poco más optimista y compatible con fiestas clandestinas durante la cuarentena. Por ello, la cuenta de Instagram Selector informó que una fiesta tuvo cuadrados hechos con tiras de seguridad para definir el espacio entre los asistentes a este evento de música electrónica.

El distanciamiento social ocasionado por el coronavirus no ha dejado de dar noticias virales sobre personas que, a raíz de la cuarentena, utilizan su ingenio para crear cosas nuevas o realizan cosas insólitas y terminan siendo virales en redes sociales.

Esto deriva en que la gente, como estos "ravers" de Eslovaquia", terminen ideando nuevas maneras para poder disfrutar en conjunto una buena sesión de baile al ritmo de los mejores beats de música electrónica durante la cuarentena, y por ello, dicha acción se volvió viral tras ser registrada en video.

Esta fiesta de música electrónica es una expresión más contra las diversas medidas han tomado las autoridades de salubridad respecto al coronavirus y debido a las reglas de distanciamiento social, las personas están más que creativas buscando nuevas formas de evitar el contagio y seguir con su vida de antes.