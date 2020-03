VIDEO VIRAL: Fiel perro chihuahua hace ejercicio con su dueño

Este perro chihuahua y su dueño se las han ingeniado para no aburrirse en casa, además de aprovechar el momento para ponerse en forma, pues optaron por hacer ejercicio, tal como se observa en el video viral.

Leíste bien, un perro haciendo ejercicio, pero no cualquier ejercicio, sino los mismos que realizaba su dueño ¿no nos crees? entonces checa el siguiente video viral.

El perro y su dueño hicieron ejercicio

En las imágenes se puede observar a un hombre y junto a él se encuentra su mascota, un perro chihuahua, quien detenida y cuidadosamente sigue cada uno de los ejercicios que realiza su dueño.

A decir verdad el video viral parecer una clase para ejercitarse, pues el hombre da indicaciones para realizar cada uno de los ejercicios y controlar la respiración, es estudiante es su perro, quien sigue cada una de las indicaciones dadas.

Y es que cuando decimos que el perro hacía los mismos ejercicios que su dueño hablamos en serio, el perro realiza los estiramientos, los movimientos de cabeza de un lado a otro e incluso sigue los tiempos para respirar.

La clase del hombre parece bien planeada, incluso al finalizar felicita al perro chichuahua por el buen trabajo que ha hecho.

El vídeo viral fue captado por el dueño del perro, quien no dudó en compartir la graciosas imagenes en Facebook, donde rápidamente alcanzaron gran popularidad, pues el perro simplemente desató ternura e hizo reír a los usuarios, quienes no dudaron en compartir el video, mientras que otros no dudaron en comparar a sus mascotas, en uno de los comentarios se podía leer:

"Mira a Panchino, ¿por qué no es así Miata cuando hacemos ejercicio?, el otro día hasta te mordió la rodilla".

Para algunas personas resultó gracioso la forma en la que el hombre y su perro hicieron ejercicio, por lo que no dudaron en comentar respecto.