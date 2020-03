VIDEO VIRAL: Fans de Céline Dion cantan a todo pulmón en Metro de Nueva York

VIDEO VIRAL: Fans de Celine Dion cantan a todo pulmón en Metro de Nueva York

A pesar del tiempo que lleva la canción My Heart Will Go On de Céline Dion, el tema sigue siendo todo un éxito a tal grado que gran cantidad de fans se reunieron en el metro de Nueva York para interpretar a todo pulmón la canción, tal como se muestra en un video viral compartido en Twitter.

En días reciente la cantante Céline Dion se trasladó hasta Nueva York para dar un concierto, sin embargo todo parece indicar que sus fans no pudieron contener la emoción y optaron por interpretar la canción a medio camino y el metro, pareció ser el lugar perfecto para ello.

Decenas de personas participaron en el video viral

La joven usuarios Natalie Grillo, quien asistió al evento, decidió compartir un video viral donde decenas de hombres y mujeres interpretan este gran éxito de la cantante, en la publicació del joven se podía leer:

"Cuando entré en la estación de Barclays para tomar el tren N, inmediatamente escuché la música de Céline y mi estado de ánimo cambió por completo"

La joven a traves de su cuenta de Twitter comentó que se sintió bastante feliz por este tipo de situaciones, pues a pesar de las “cosas graves” que pasan en el mundo, este fue un momento agradable y de convivencia entre varios extraños.

“Con todo lo que sucede en el mundo, este fue solo un gran momento en Nueva York de humanos que se unieron y fue pura felicidad".

Videos virales fueron compartidos en Twitter

A decir verdad fueron varios los usuarios quienes compartieron videos virales de este momento en twitter, en otra de las publicaciones se podía leer:

“Motivo # 627373883 para amar Nueva York, una fiesta posterior a @celinedion en el metro”

Reason #627373883 to love New York, a @celinedion after-party in the subway: pic.twitter.com/A9dyRQTBPC — Alexandra Hurtado (@AliMarieHurtado) March 6, 2020

Es así como decenas de fans de Céline Dion se hicieron escuchar a traves de Twitter, donde juntos en el metro de Nueva York pasaron momentos agradables interpretando las canciones más populares de la artista.