VIDEO VIRAL: Explora extraña casa en Google Maps y descubre algo monstruoso

Explora extraña casa en Google Maps y descubre algo monstruoso

Gracias a Google Maps hemos logrado ver una cantidad increíble de ubicaciones extrañas, y en esta ocasión no es la excepción, pues un usuario de Tik Tok se ha dado a la tarea de investigar una extraña ubicación en la que se puede apreciar a dos monstruos que son muy conocidos entre los internautas.

Un usuario que paseaba de forma virtual por las calles de Colorado, en Estados Unidos se topó con una escena que sorprendió a más de uno. ¿Qué descubrió? Tal como muestra el video viral que fue difundido en redes sociales, dos 'monstruosas criaturas’ aparecieron en la ventana de una misteriosa casa.

De inmediato, el muchacho no dudó capturar estas escenas de Google Maps para difundirlo en diversas redes sociales, donde usuarios de Estados Unidos y México quedaron impactados. Por su parte los internautas han mencionado que es muy extraño que esos dos personajes se encuentren ahí.

Google Maps sigue causando polémica

El joven decidió explorar un poco más y al acercarse a una de las ventanas de la misteriosa vivienda en Estados Unidos logró ver a James P. Sullivan y Mike Wazowski. Hecho que sorprendió al autor del recorrido en Google Maps y a todos los internautas que compartieron la publicación.

El joven igual mencionó que era un fanático de la película animada. “Qué genial, encontré a los personajes de Monsters, Inc, mi película favorita, sin embargo, no me imaginaba que sería tan tétrico”. La publicación se volvió tan popular que no tardó en emigrar a otras plataformas.

El video viral de Tik Tok cuenta actualmente con 14.000 “Me Gusta” y poco más de 600 comentarios, en donde los internautas han demostrado su asombro ante la aparición de los famosos monstruos. Sin duda alguna Google Maps no deja de impresionar a propios y extraños.