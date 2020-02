VIDEO VIRAL: Exorcizan a periodista para sacarle el “homosexualismo”

Un joven periodista está siendo tendencia en redes sociales, pue publicó un video viral donde supuestamente le practicaron un exorcismo para sacarle el “homosexualismo”.

Se trata del periodista Adolfo Arias, quien a través de redes sociales publicó un video que sin duda ha desatado la rida de internautas, así como múltiples burlas.

En el video viral se pueden escuchar varias plegarias y rezos al parecer de un pastor, quien implora que del cuerpo del joven salga “satanás” y el “espíritu del homosexualismo”, mientras que el joven se encuentra con las palmas arriba mientras le tocan la cabeza como parte del supuesto ritual de exorcismo.

En el video viral se puede observar como el presunto pastor y otras personas le exigen al “demonio” que salga del cuerpo del periodista.

"Padre Santo te pido por él. ¡Aparta todo espíritu inmundo! Espíritu de irá, de cólera, ¡fuera de aquí, él es un hijo de Dios!"

Pero todo parece indicar que las plegarias realizadas en el exorcismo no son suficientes o no tiene ningún tipo de efecto, por lo que varios hombres, cuyos rostros no se ven en el video viral, continúan con más fuerza.

“Espíritu de homosexualismo. Espíritu de sexo, de fornicación de adulterio fuera de aquí”.

Finalmente tras varias plegarias el ritual de exorcismo parece terminar, pero antes invocan a Dios y le dan unas palmaditas en las manos al joven.

El periodista compartió el video viral del exorcismo

Fue el periodista quien en sus redes sociales compartió el video viral, el cual logró desatar la risa de internautas, pues todo parece indicar que los esfuerzos y al ritual de exorcismo para sacarle el “homosexualismo” fueron en vano. En la publicación del joven se podía leer:

“Una especie de exorcismo para sacar el “homosexualismo” de mi interior. Me lo han hecho en Madrid. ¡Anteayer! SPOILER: sigue dentro”

Una especie de exorcismo para sacar el “homosexualismo” de mi interior. Me lo han hecho en Madrid. ¡Anteayer!SPOILER: sigue dentro. Hoy todas las imágenes en #Vivalavida274 pic.twitter.com/SSVlbdGwOR — Adolfo Arias (@adolfoarias_) February 23, 2020

Lo cierto es que todo parece indicar que este joven se tomó las cosas con bastante humor, pues al igual que sus seguidores en las redes se burló de la situación y del ritual que parece en el video viral, el cual tenía como objetivo sacarle el “homosexualismo”.

