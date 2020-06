VIDEO VIRAL: Estremecedor mensaje encontrado junto a un perro abandonado

Enorme sorpresa fue la que se llevaron los residentes de Baltimore, en Estados Unidos al notar a un solitario perro en cierto punto de Patterson Park. Cuando llegaron al animal descubrieron que este estaba temblando de frío ¿pero que hacía en ese momento?, el pobre había sido amarrado a un árbol, pero ahí no se acababan las sorpresas, fue así que su historia se hizo viral en las redes sociales.

El video viral del perro abandonado

VIDEO VIRAL: Estremecedor mensaje encontrado junto a un perro abandonado

Según dijeron los medios locales que las personas comenzaron a reunirse a su alrededor tratando cuidadosamente de poder ayudarlo. Y es que nadie nunca lo había visto por el vecindario y peor aún no se conocían las circunstancias de su triste abandono. Stephanie Dagenhart fue una de las primeras mujeres que vio por primera vez al can, dijo: “estaba sentado allí tan triste y helado. No voy a sacar eso de mi cabeza. Estaba temblando tanto por el frío”, aquí te mostramos el video viral.

Después de convivir con él para que tomara confianza, un pequeño grupo de vecinos logró acercarse. Todo mundo vio que a lado de el animal había un cubo con comida, un juguete y una nota que conmovió a todos los presentes que se encontraban en ese momento. En ella estaba escrito lo siguiente: “Mi nombre es Duke. Aquí está mi juguete favorito y mi comida. Estoy buscando un nuevo hogar”. Por supuesto que estas simples palabras conmovieron a todos por el perro abandonado.

VIDEO VIRAL: Estremecedor mensaje encontrado junto a un perro abandonado

Fue entonces que los residente optaron por llamar a las autoridades para que se hicieran cargo de esta desagradable situación, los cuales llegaron rápidamente al lugar para atender la alerta. Eventualmente, Duke fue llevado a BARCS Animal Shelter, un refugio local que le brindó al perro los cuidados necesarios hasta que encuentre un nuevo hogar.

Gracias a que los medios de comunicación cubrieron la nota sobre la historia de Duke, había una fila de personas que querían hacerse cargo de él, pero el perro terminó siendo adoptado por el especialista del ejército estadounidense Wallace White, quien se sabe, ahora ha sido una buena persona con este animal.

Te puede interesar: VIRAL: Princesa, la perrita que trabaja todas las noches junto a un taxista

El hombre aseguró que ni siquiera se había dado cuenta de que había escogido a un “perro famoso” hasta que un amigo le mostró las noticias. Su caso se volvió tendencia en Facebook. Ahora, Duke vive feliz junto a su nueva familia que le brinda el cariño y abrigo que había estado buscando en las calles.