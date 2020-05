VIDEO VIRAL: Este pájaro ama ser cepillado por su dueña y es lo más adorable

"Cuando era pequeña, me encantaba cuando mi madre me cepillaba el cabello suavemente antes de acostarme. Fue un momento que esperaba con ansias todo el día. Incluso ahora, me encanta cuando alguien me cepilla el pelo".

El video viral del pájaro cepillado

"Hay algo tan agradable en esta experiencia que te hace querer revivirla una y otra vez. No tengo idea de por qué se siente tan bien que alguien más te peine, pero en verdad se siente muy bien" . Es por eso que el día de hoy te traemos el video viral de un pájaro que disfruta enormemente el momento de cuando su sueña le cepilla el cuerpo.

Definitivamente no somos las únicas personas que pensamos de esta manera. El adorable pajarito en el video viral que observaras a continuación seguramente está de acuerdo cn nosotros. Su dueña usa un cepillo pequeño para asegurarse de que el pájaro no se lastime de ninguna manera, y el pajarito seguramente parece disfrutar cada segundo.

El pájaro está tan relajado que ni siquiera logra mantener los ojos abiertos. Parece que está a punto de quedarse dormido, así de relajada se siente. Ya sea que te guste cepillarte el pelo o no, seguramente disfrutarás viendo a esta ave recibir un tratamiento real de su dueño. Seguro que no me importaría ser ese pájaro ahora mismo.

Además, asegúrese de compartir esto con todos sus amigos y familiares en línea, ya que durante un largo minuto podemos ver cómo es que a este periquito le encanto o más bien, le fascina sentir el cepillo en sus plumas, sinceramente creemos que está experimentando la sensación que sentimos nosotros al recibir un masaje en el cuerpo.

O más o menos pudiera ser que lo este tomando como un simple piojito, esos cariñitos que la novia te hace cuando estas acostado en sus piernas y que de la nada de comienza a tocar la cabeza de una manera suave que sientes muy rico, así lo vivió este periquito.