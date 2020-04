VIDEO VIRAL: "Este es mi barrio y aquí si respetamos la cuarentena"

El día de hoy en México el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dio inicio a la fase 3 de la epidemia derivada por el coronavirus, fue así también que en muchos estados dieron la orden de que las personas que salgan a las calles deben usar cubreboca por que ya es obligatorio y si no, pues pasaran 32 horas en el "torito".

Presume que en su barrio si respetan la cuarentena

Sin embargo, aún hay personas que hacen caso omiso a estas advertencia y no les importa, ya que dicen que el COVID-19 no existe y que todo esto es obra del gobierno, pero no solo mexicano sino que que esta vez mundial, es por eso que siguen sin entender y sin hacer caso. Es por eso que hoy te traemos un video viral en el cual un amable sujeto nos presume su "barrio" y dice que ahí si respetan la cuarentena.

En el material que nos encontramos en la red social de Twitter vemos como un sujeto graba al parecer desde un segundo piso, él nos presume y muestra su "barrio" con mucho orgullo, se puede observar como las calles están vacias... eso quiere decir que la gente en su colonia si está haciendo caso de todo lo que el gobierno dice o al menos eso es lo que queremos creer.

Entre cables, tinacos, fierro viejo, calles vacías, y un mural de la virgencita... este amable hombre dice:

"Este es mi barrio y como ven aquí si respetamos la cuarentena, ahorita un vecino salió de ahí pero se regresó a su casa voluntariamente, rápido se regresó".

Que bueno que este tipo de barrios pongan el gran ejemplo que hace falta en todo el resto del país, vaya que estamos muy orgullos de nuestros amigos mexicanos. Pero... ¿Qué crees? por si no te diste cuenta (¡hay aja!) este sujeto toma el momento con un sarcasmo muy "chistoso" ya que cuando señala de donde venía la persona que según él se regreso voluntariamente, trae una pistola en la mano.

Manera de morir #103

Respetando la cuarentena �� pic.twitter.com/X0P1VdHDmN — 1000 Maneras de Morir. (@1000ManerasDM) April 20, 2020

Ahora sabemos por que ahí si respetan lo que dicen de quedarse en casa y cumplir bien con la cuarentena como debe de ser, así cualquier cumple lo que le digan ¡jajaja!