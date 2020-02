VIDEO VIRAL: ¡Eso mam0na!, baila al ritmo de "soy tu sicaria" en una secu

En una escuela secundaria de México había una celebración o algo parecido, realmente no estamos seguros de por que estos jóvenes bailaban, pero el clásico juego de las sillas. Podemos ver a unos jovenes "intentando" bailar apenados enfrente de todos los alumnos, pero hubo un joven que se llevó la tarde y al ritmo de "soy tu sicaria" se quebro y contoneó por toda la plaza civica, aquí abajo te dejamos el video viral.

Joven baila "soy tu sicaria" en un video viral

Las imágenes de este material te harán reír por lo extrovertido y atrevido que es el joven, que pese a su corta edad ninguno de los que competían le eran superiores a sus bailes de twerk, es más ni una de las niñas presentes se atrevían a tanto.

Entre gritos de jóvenes de la secundaria y palabras alentadoras de lo que creemos son maestras este joven se emocionó más como si le hubieran prendido fuego en las piernas y fue así que dejó salir todo sobre lo que es él.

Compañeras y amigas eran las más emocionadas del chico que no parraba de bailar, de fondo teníamos la conocida canción de "Tu Sicaria" interpretada por Ms Nina... que la verdad es sumamente pegajosa para cualquier momento de "Soy tu sicaria. Me pongo fina, échale agua. No hablo de la planta, hablo de la nalga".

Ya en pleno baile una de sus amigas de este joven se escucha que le grita "¡eso mamona!" lo cual hace que él pierda el contro en la plaza civica donde se hacen los Honores a la Bandera, ¡increible!, sin más que decir aquí te dejamos el video viral y disfrutes al igual que todos en la secudaria el momento que se vivió en esa escuela secundaria.

