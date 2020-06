VIDEO VIRAL: Equipaje perdido de aerolínea se vende en Internet por primera vez

El equipaje aéreo perdido y no reclamado en el avión que viajaste, ahora una aerolinea lo esta vendiendo por Internet. El equipaje no reclamado se fundó en 1970 cuando Doyle Owens, originario de Alabama, decidió comprar equipaje no reclamado en la línea de autobuses Trailways en Washington, DC, según el sitio web de la compañía.

En 1978, Owens hizo su primera asociación con una aerolínea y, finalmente, tenía contratos con todas las aerolíneas estadounidenses, por ende cada que se quedaba algo en un avión ya sabían donde iba a terminar. Según la página "Acerca de" de la compañía, las aerolíneas "reúnen de inmediato más del 99.5% de las maletas con sus dueños". Hoy te vamos a mostrar como esta compañia esta vendiendo estos articulos por Internet en un video viral.

"Si realmente se pierde una bolsa, las aerolíneas pagan un reclamo al pasajero", dijo el sitio web. “Es solo después de una extensa búsqueda de tres meses que una bolsa no reclamada se considera realmente huérfana, ¡un destino realizado por menos del 0.03% de todo el equipaje facturado! Ahí es donde entramos nosotros.

A partir de ahí, el equipaje no reclamado compra esos bolsos no reclamados y revende aproximadamente un tercio de los artículos que encuentran. La compañía dijo que procesa 7 mil artículos todos los días.

El equipaje no reclamado también dona, recicla y elimina artículos. La compañía solía operar solo desde una ubicación física en Scottsboro, Alabama, pero recientemente se mudó en línea, según un informe de Business Insider.

"Nuestros clientes han solicitado durante mucho tiempo una versión en línea de nuestra experiencia de compra en la tienda", dijo a Business Insider Bryan Owens, CEO de Unclaimed Baggage. "Estamos contentos de que, como parte de nuestro 50 aniversario, los compradores ahora puedan experimentar la emoción de la caza en línea".