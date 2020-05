VIDEO VIRAL: Enseña como manejar tricimoto a su hija, termina en el suelo

Un hombre de Nebraska, en Estados Unidos, quería enseñarle a su hija a manejar una tricimoto y terminó sufriendo una horrible caída. El video viral de aquel momento fue compartido en la plataforma de YouTube donde rápidamente se empezó a compartir en diferentes redes sociales.

En el material podemos observar que aquel padre estaba muy emocionado por compartir esa grata experiencia con su hija. Él quería dar un paseo con ella utilizando las tricimotos que tenía, por lo que decidió enseñarle a manejar para empezar la aventura y así poder pasar mejores momentos con ella.

Primero encendió la que iba a usar la pequeña y luego fue hacia la que él manejaría. Todo parecía estar bajo control; pero tras encender la tricimoto, el padre "emocionado" no logró sentarse y ocurrió lo peor, este hecho que después le pasó factura, ya que acabó en el suelo, cosa que no le quería mostrar a su pequeña, así podrás ver estas imágenes en el siguiente video viral compartido en la plataforma de YouTube.

Con la mejor de las suertes, este padre afortunadamente (no paso del piso) no sufrió ningún golpe que fuese de gravedad y todo quedó en una divertida anécdota tanto para él como para su pequeña hija, que no pudo aguantarse la risa al ver lo que había sucedido con papa. Pero sin duda un momento el cual recordarán con gran alegría.

Miles de personas en la plataforma de YouTube también rieron infinitamente sobre lo que le había ocurrido a ese padre. El video viral no tardó nada en dar la vuelta al mundo y actualmente ya tiene un gran numero de reproducciones y reacciones por el contenido chistoso que nos muestra.