VIDEO VIRAL: Enseña a su gato a hacer la “poposión” en el retrete del baño

Esta joven decidió enseñar a su gato a hacer la “poposión” dentro de su baño, así como lo oyes, la mujer está entrenando a su gato para defecar en el retrete, tal como se puede observar en el video viral compartido en Tik Tok.

En la grabación se puede ver cómo la joven coloca una bolsa de plástico sobre el retrete, posteriormente pone la arena del gato para atraer al animal y se retira del baño para que el gato pueda defecar.

La joven decidió darle un toque cómico a este video viral, por lo que le da voz al gato, como si él se encontrara hablando y analizando la situación.

En el video viral de Tik Tok se puede observar como mientras la mujer coloca la arena en el retrete, el gato le pregunta que hace y a dónde lleva su arena.

Todo parece indicar que el plan de la joven funcionó, pues luego que ella sale del baño se puede observar como el gato decide acercarse e inspeccionar de que se trata todo, sin embargo el diálogo gracioso continua.

Después de unos segundos el gato parece comprender para que funciona todo lo que hizo su dueña, así que sigue sus instintos, sube al retrete, acomoda la arena y finalmente defeca.

Desde afuera del baño su dueña se encuentra grabando la reacción del gato y la forma en la que este va al baño, por lo que el gato se queda viéndola fijamente.

“¿Qué me ves? no me veas que se me seca la caca”