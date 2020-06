VIDEO VIRAL: En tierno Tik Tok joven muestra la diferencia entre sus perros

VIDEO VIRAL: En tierno Tik Tok joven muestra la diferencia entre sus perro

A través de un video viral de Tik Tok este joven mostró la gran diferencia entre sus dos perros, pues mientras uno de ellos es bastante tranquilo el otro parece muy gruñón.

El joven grabó este video con la única intención de mostrar la gran diferencia que hay entre sus perros, pues a pesar de que a los dos los trata igual la actitud de las mascotas es muy diferente.

En el video viral se puede observar cómo el joven se acerca al primer perro, quien a pesar de estar comiendo se detiene por unos segundos para que su dueño pueda acariciarlo, el joven toca las croquetas que están en el plato del can para demostrar que a este no le importa para nada, incluso el perro se muestra bastante contento de poder jugar con su dueño.

Una vez muestra la actitud tan tranquila del primer perro el hombre se dirige hacia el otro can que se encuentra apenas a unos metros. Para mostrar el temperamento del perro el joven intenta hacer exactamente que con el can anterior, sin embargo no recibió la misma respuesta a cambio.

A penas el joven acerca su mano al plato del perro este se muestra bastante molesto, lanza un gruñido y sigue comiendo. Lo increíble de la situación es que el perro no levanta el rostro por ningún segundo, ni siquiera para mirar a su dueño, contrario al otro perro que incluso se tomó el tiempo para que lo acariciaran.

Así de diferentes son sus perros pic.twitter.com/ytkOhxM4HF — Ergo.Proxy95 (@ErgoProxy95) June 4, 2020

Aun sin darse por vencido el joven intenta nuevamente acercarse a la comida del perro, pero sus esfuerzos son en vano, pues la actitud del can es exactamente la misma. Fue así como este video viral compartido en Tik Tok logró demostrar las diferencias entre estos dos perros, lo cual hizo reír a internautas.

