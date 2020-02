VIDEO VIRAL: Empleado de comida rápida es despedido por bañarse en el lavadero industrial del restaurante

Un video en donde se ve a un trabajador de comida rápida tomando un baño en el fregadero industrial del restaurante se hizo viral en redes sociales, motivo por el que fue despedido después de que aparecieron imágenes en internet.

El video de 23 segundos muestra a un hombre sumergido en agua jabonosa en lo que parece ser un lavadero industrial de un restaurante. Más tarde, se confirmó que el incidente tuvo lugar en el restaurante. Más tarde, se confirmó que el incidente tuvo lugar en el restaurante Wendy’s en North Lafayette Street en Greenville, Michigan, Estados Unidos.

Las imágenes muestran a otro trabajador de Wendy’s diciéndole al hombre que se está bañando que se “lave” antes de tirar al agua un artículo, que parece ser una barra de jabón o una esponja.

En respuesta, el hombre se ríe y comienza a fregarse y luego dice: “Se siente como un jacuzzi. Sólo estoy disfrutando la vida, jefe”.

No se ha confirmado si el hombre estaba completamente desnudo bajo el agua o si solo estaba sin camisa o no. Pero las imágenes muestran que tiene las rodillas desnudas, lo que podría implicar que no está usando ropa.

Originalmente, la publicación se compartió en TikTok y luego en Facebook, donde se ha ganado millones de reproducciones.

Christian Gamp, un portavoz del Equipo Shostak, la compañía propietaria de Greenville Wendy’s, informó a medios locales que todos los empleados involucrados en el video han sido despedidos.

Camp, el vicepresidente de recursos humanos del Equipo Schostak, declaró: “Al enterarme de esta situación, todos los empleados involucrados en el video fueron despedidos inmediatamente y el restaurante ha sido completamente desinfectado”.

“Este comportamiento atroz es completamente inaceptable y contrarresta nuestros estándares de seguridad, capacitación y operativos”, agregó.

Además, dijo que el restaurante ha tomado las medidas adecuadas para asegurarse de que algo como esto nunca vuelva a suceder en ninguna de las sucursales.

Actualmente no está claro si el restaurante estaba cerrado o no durante la limpieza, ya que permanecía abierto y atendiendo el día que se registró el video.

El día después de que se grabó el clip, el restaurante fue visitado por inspectores del Departamento de Regulación Comercial y Profesional, en el que pasó por observaciones de saneamiento.

