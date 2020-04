VIDEO VIRAL: El perro que ladra más despacito en el mundo, ¡reirás mucho!

En general sabemos que los animales son fenomenales y es que en internet nos encontramos miles de videos que se viralizan por que hacen cosas únicas, extraordinarias y sobretodo muy graciosas, en su mayoría siempre son perros o gatos los que protagonizan este tipo de material.

El perro más obediente del mundo

El día de hoy hemos estando navegando en Facebook, donde nos encontramos un video viral que estamos seguros que les va a encantar y es que el protagonista es un perro que ladra despacio el cual esta súper hermoso y por lo que hemos visto es muy obediente, es por eso que su dueña lo puso a prueba y él hace todo lo que le dice.

En este material tan gracioso observaras como este adorable animal sin duda alguna es súper inteligente, ya sea por ser chistoso o por que no se quiere llevar una regañada de la mujer que lo esta grabando, ¿Quién no quiera un perro así en su casa? que a la primera que le dijéramos algo lo hiciera y no estuviéramos batallando, ¡sería increíble!

Aunque llevemos pocas horas de haber iniciado el día, sinceramente es que este video viral nos está haciendo morir de risa y es que no cualquier peludo puede ser tan inteligente o al menos tan gracioso u obediente, tal ves a esta mujer le llevó días, meses o tal ves años poderle enseñar a su amigo que ladrara más bajito.

En este clip podemos ver como la mujer que está hablando le dice al perro "ladra duro", él súper obediente lo hace, acto seguido le vuelve a decir que ladre, pero que lo haga más despacio y el animal lo hace... así hasta que ladra súper bajito, la escena te saca una sonrisa que volverás a verlo mínimo unas 3 veces, y si este material te gusto prometemos que también te va a gustar el elefante que ladra como perro.