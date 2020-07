VIDEO VIRAL: El perrito más dramático, llora antes de que lo inyecten

En Twitter circula un video viral que deja ver a uno de los perritos más dramáticos, pues apenas se entera que lo inyectaran empieza a llorar con gran desesperación, incluso antes de que la aguja toque su cuerpo.

Sin duda las inyecciones no son del agrado de nadie, después de todo a quien le puede gustar que una aguja de metal se introduzca en su piel, por lo que incluso resulta bastante normal tenerle miedo a las inyecciones, sin embargo el perro protagonista de este video viral exageró un poco las cosas, pues antes de sentir el dolor él ya se había echado a llorar.

El perrito más dramático de la red

VIDEO VIRAL: El perrito más dramático, llora antes de que lo inyecten

En el video viral se puede observar a un tierno perrito, él se encontraba en la veterinaria acompañado de su dueña, estaba a punto de recibir una de sus vacunas por lo que necesitaban inyectarlo, sin embargo su reacción resultó de lo más graciosa.

En la grabación se puede observar como la veterinaria sostiene la pata del perrito, que al principio se encuentra bastante tranquilo, sin embargo de un momento a otro el perro empieza a gritar y llorar.

Lo gracioso de la situación es que la doctora apenas se encontraba preparando la aguja, no había inyectado al can cuando este lanzó un fuerte grito y empezó a llorar. En el video viral se observa al perro bastante tranquilo pero apenas se percata de la agua empieza a llorar, como si estuviera sintiendo el dolor en ese preciso momento.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Perro pug se pone celoso al ver que su dueño mira a otro can

Pese al llanto del perrito la veterinaria no se dejó intimidar y continuó con su trabajo hasta finalmente haber inyectado al can, lo gracioso es que cuando la mujer finalmente lo inyectó él se fue calmando, como si la inyección en realidad no le hubiese dolido, por lo que en el video viral dejó ver que era mucho más su drama que el dolor que sintió.