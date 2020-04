VIDEO VIRAL: El perrito con la mirada más triste en todo TikTok.

Los perros son el mejor amigo del hombre, por eso no es sorpresa que las redes sociales como Facebook estén repletas de fotografías o memes de adorables perritos, o como TikTok, que tiene miles de cortos videos donde estos animales son protagonistas.

Es por eso que los perros también terminaron por conquistar TikTok, y para prueba de ello existe una enorme cantidad de clips respecto a los perritos en esta popular red social.

Ahora, se ha vuelto video viral un TikTok donde un dueño grabó a su perrito en un estado de tristeza total, y en las imágenes quedó registrada la mirada más triste de un perrito jamás hecha en esta plataforma.

El perrito de TikTok con la mirada más triste

Los perritos, al igual que las personas, pueden estar tristes por muchos motivos, pero los más usuales suelen ser por falta de atención por parte de su dueño, que puede hacer que el animal se sienta rechazado. O por vivir periodos largos de aburrimiento.

Esto último es lo que ha tenido a la gente en depresión y nostalgia pues el aislamiento impuesto por la cuarentena nos hace recordar el pasado ya que no estamos viviendo cosas nuevas. Así que no es de extrañarse que a los perritos les pase lo mismo.

VIDEO VIRAL: El perrito con la mirada más triste en todo TikTok.

Es por eso que el usuario de TikTok @lupethepug decidió mostrar la tristeza que estaba sintiendo su perrito pug al estar tanto tiempo encerrado en casa sin poder salir a tomar paseos en la calle ni jugar afuera debido a la cuarentena.

Al ritmo del clásico de los 70's "El muchacho de los ojos tristes" de la artista Jeanette se puede observar al perrito con la mirada más triste en el TikTok que terminó por convertirse en video viral debido al enternecedor momento que pasaba el perrito

VIDEO AQUÍ:

Te puede interesar: La Chica TikTok 9: Domelipa, la joven mexicana más seguida en TikTok

Hay que saber que la tristeza en los perritos también es peligrosa, pues ellos también pueden tener depresión, e incluso pueden llegar a morir de pena. Si últimamente has notado que tu perro está triste y ha dejado de comer, está decaido y no se levanta o que no tiene ganas de jugar puede que debas averiguar por qué tu perrito está triste.

¡Síguenos también en Tik Tok!