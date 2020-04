VIDEO VIRAL: El mejor intro de "Malcolm el de en medio" a la mexicana

¿Quién no recuerda a Malcolm el de en medio?, la cómica serie de televisión con 7 temporadas y 151 episodios ganó un Peabody, siete premios Emmy, un Grammy y siete veces dominada al Globo de Oro. La serie sigue a una familia de seis (más tarde siete) integrantes, y es protagonizada por Malcolm (Frankie Muniz).

El video viral de "Malcolm el de en medio"

Un chico "normal" al cual se le descubre mediante un test en la primera temporada que tiene un coeficiente intelectual del nivel de un genio, su familia era todo lo contrario, en pocas palabras un total desastre. Pero el día de hoy les traemos el intro de la serie un poco "diferente" (a la mexicana).

La canción "Boss of me" interpretada por la banda "They Might Be Giants", ganó ;un premio Grammy en el año 2002 y es de la cual les vamos a hablar el día de hoy, ya que esta famosa melodía aparece en la introducción de la serie televisiva "Malcolm in the Middle" (Malcolm el de en medio).

Resulta que se he hecho viral en la red social de Facebook, pero ahora de una manera muy especial, ya que lo más seguro es que el ingenio de algún o algunos mexicanos editaron las imágenes y metieron una serie de videos virales que han ocurrido en México y solo dejaron de fondo el audio original.

Y es que en el clip original se puede ver a toda la familia de Malcolm y a él mismo haciendo cualquier tipo de desastres, en el remasterizado a la mexicana se observan cosas como cuando cuando rescataron a Ovidio Guzmán, videos virales de mexicanos haciendo tonterías, otro más bailando y tirando balazos al piso y por su puesto a nuestro presidente AMLO correteando a una paloma.

Si te gusta Malcolm creemos que esta otra versión de intro te va a encantar, ya que si eres mexicano entenderás de lo que hablamos, este video viral tiene más de 822 mil reproducciones hasta el momento y ha sido compartido más de 54 mil veces.