Se supone que la cuarentena termina el 30 de abril, pero así como vemos las cosas no creemos que sea hasta ese día, sinceramente creemos que tardará más, es por eso que mientras tanto el día de hoy te vamos a mostrar un video viral donde vas a poder observar al elefante más pequeño del mundo, pero por si fuera poco, este ladra como perro.

VIDEO VIRAL: El elefante más pequeño del mundo ladra como perro

Ya estamos a 15 días del día del niño y es obvio que esta fecha no se va a llevar acabo y por supuesto por la situación que estamos viviendo en el mundo, la situación no permite salir y estar en plazas, cine o donde haya mucha gente, pero no se pongan tristes ya que ahorita les vamos a compartir este material donde sale un elefante, muy pequeño pero de gran corazón.

SI aún no sabes que le vas a regalar o como vas a festejar con tus hijos este día tan especial, es mejor que vayas pensando por que no podrán salir a ningún lugar, aprovechando que se encuentran en casa y aún mejor si tienes mascotas deberías ver el siguiente video viral, donde un perro es disfrazado de elefante y da un show en un concurso de disfraces llamado Wag & Rock.

Este animal participó y sin duda alguna se robó la mirada de todos los presentes, tommy es el nombre del perro de raza "Schnauzer" el cual podemos ver en el video viral que está totalmente amaestrado y hace todo lo que le pide el dueño, ya lo tienen más que planeado.

En el material que fue compartido en YouTube, el pequeño perro corre y salta disfrazado como un elefante, después hace como que se le acaba la cuerda y se tira al piso, entonces el dueño regresa y toma una llave improvisada y como si el animal fuese un juguetito, el hombre lo levanta y le da cuerda, para que después el Schnauzer salga corriendo.

Estas lindas y chistosas imágenes harán que te mueras de ternura, así es que sí esta idea te sirve para montar un show con tus hijos el día del niño, pues adelante te deseamos la mejor de la suertes, por que primero tienes que hacer que tu perro te haga caso.