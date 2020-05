VIDEO VIRAL: El Tik Tok que confunde y trae “loca” a la gente ¿tú qué escuchas?

En redes sociales el audio de un video viral de Tik Tok está confundiendo a la gente y la ha vuelto “loca”, pues algunos usuarios simplemente no han podido descifrar qué es lo que se dice en la grabación.

En el video viral se puede observar a un joven en su habitación, mientras de fondo se escuchan las voces y risas de algunas mujeres, es precisamente lo que dice una de ellas lo que no ha podido dejar tranquilos a los usuarios de Tik Tok.

En el video viral el joven escribió “lo que leas, escucharas”, seguido de eso deja una lista de cuatro frases diferentes y aunque suene bastante increible y dificil de creer todo parece indicar que el joven tiene toda la razón.

El extraño video viral de Tik Tok

Aunque las cuatro frases son diferentes y el audio es el mismo, cuando escuchas la grabación y lees cada uno de los enunciados parece que la mujer repite la frase que acabas de leer.

Cuando inicias con esta dinámica todo parece normal, escuchas que la mujer diga lo que está escrito en la primera frase, pero es cuando llegas al segundo enunciado cuando empiezas a notar algo extraño, pues de nueva cuenta la voz de la mujer parece decir lo que acabas de leer pero, ¿cómo es esto posible si hace unos segundos hasta jurabas que lo que dijo la mujer sonaba igual que la primera frase?.

Las cosas se van complicando aún más, pues conforme vas siguiendo la lista de frases las cosas parecen tener menos sentido, como si se tratase de una ilusión para nuestros oídos.

Si no nos crees o no nos hemos explicado muy bien aquí te dejamos el video viral para que tu mismo lo compruebes y dejes en los comentarios cuál crees que es la frase verdadera, aunque a decir verdad nosotros no hemos podido descubrirlo aun.