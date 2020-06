VIDEO VIRAL: Dueño de gato acusado de "crueldad animal" por darle helado

Al parecer ya no fue tan gracioso el video viral que les compartimos el día de ayer, donde podemos ver a un gato que come helado, ya que a mucha gente no se le hizo divertido, al contrario... acusaron al dueño de "maltrato animal", aquí te contamos la contraportada del caso que nuevamente se viralizo, pero ahora en la red social de Twitter.

El gato que se le congeló el cerebro #TikTok pic.twitter.com/NCx2eVfaU6 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) June 10, 2020

El dueño de una mascota filmó a su gato comiendo helado por primera vez está recibiendo duras críticas en Twitter, donde el video fue publicado a principios de esta semana. El clip de 11 segundos ha recibido casi 400 mil reproducciones desde el lunes cuando fue publicado.

"Creo que todos deberíamos ver a este gato probar el helado por primera vez", dice la publicación.

En el video, un hombre sostiene una cuchara con una pequeña porción de helado en la parte de atrás. Él está sosteniendo la golosina hacia su gato, que se lame e inmediatamente cae hacia atrás, aparentemente queriendo sacar el helado de su boca, o de su pelaje donde parece haber caído.

El hombre intenta quitarle el helado, pero el gato sigue moviendo la cara. Aunque algunos encontraron el video divertido y escribieron que querían probarlo con su propio gato , la mayoría se opuso, alegando que el video corto era una forma de "crueldad animal".

Muchos de los usuarios de Twitter acusaron al propietario de intencionalmente congelar al gato, lo que podría no estar muy lejos. Amy Cousino, veterinaria y propietaria de la Clínica Cat's Meow Cat en Sebastian, Florida, le dijo al Washington Post en 2016.

Cuando se informó que los videos de gatos con congelación cerebral estaban en tendencia, que darle intencionalmente helado a su gato para causar una congelación cerebral es bastante insalubre para el gato. "Los gatos tienen vías nerviosas muy similares a los humanos", dijo.

Si bien Eric Doughtery, veterinario y director médico de The Cat Practice en Nueva York, no prohibió de inmediato la práctica, alegando en ese momento que "no ha habido mucha investigación sobre la congelación cerebral felina, advirtió que el helado puede causar problemas gastrointestinales, ya que son en su mayoría intolerantes a la lactosa.