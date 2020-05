VIDEO VIRAL: Domador ofrece show con una leona desde la sala de su casa

Domador ofrece show con una leona desde la sala de su casa

La cuarentena debido a la pandemia de coronavirus Covid-19 obligó a un domador y a toda su familia a reinventarse y ofrecer shows desde su casa. El circo, que pasó por las manos de tres generaciones de la familia al-Helw, está a orillas del río Nilo y permanece cerrado por la pandemia.

Sin embargo, el domador llamado Ashraf al-Helw decidió llevarse a una leona a su departamento ubicado en el octavo piso de un edificio del centro de El Cairo. En la sala de su casa instaló dos taburetes, dos mesas y una pasarela de madera para poder brindar un show en vivo.

Domador ofrece show con una leona desde la sala de su casa

Ahí la leona llamada Joumana, de 4 años, entrena dos veces a la semana. El resto de los días la leona convive con otros 40 animales en un parque, ubicado en las afueras de la ciudad. A fines de mayo el domador y su hermana ofrecerán shows a través de Facebook e Instagram.

El estreno coincidirá con “Aíd al Fitr”, la fiesta del fin del ayuno del mes de Ramadán. En los shows la protagonista es la leona que salta del taburete a una mesa para agarrar un pedazo de carne colocado en el extremo de una pasarela de madera. Las imágenes rápidamente se volvieron tendencia.

Domador ofrece show con una leona desde la sala de su casa

El domador y su show viral

“La gente se aburre por la cuarentena y la idea es entretenerlos, alentarlos a quedarse en casa y a que no salgan”, explica el domador. Por su parte, su hermana Bushra afirma que no tiene miedo: “No me asusta para nada porque he vivido con ellos desde que yo era bebé”, sentenció la mujer.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Lince ataca a su domador en pleno show de circo

El video viral del domador fue publicado en el canal “afpes” de YouTube, logrando recaudar más de 100.000 reproducciones y poco más de 1000 comentarios, convirtiéndose en uno de los videos más populares de las últimas horas. Sin duda un show que ha llamado la atención de miles en las redes.