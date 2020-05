VIDEO VIRAL: Cuando terminas con tu pareja y se pelean por la custodia del perro

Tras pelear con su novia este joven decidió burlarse de ella, pues grabó un video viral de Tik Tok donde se peleaban por la “custodia” del perro que habían adoptado cuando estaban juntos.

Al parecer la pareja había tenido una fuerte discusión, sin embargo la joven enojada no quiso arreglar las cosas, por lo que decidió ignorar a su novio, a quien fue a visitar el día siguiente para poder quedarse con el perro que habían adoptado.

Pero el joven en vez de aceptar hablar con ella decidió burlarse y grabar un video viral para Tik Tok, mientras la joven se encuentra fuera de la casa sin poder entrar.

VIDEO VIRAL: Cuando terminas con tu pareja y se pelean por la custodia del perro

El joven molesto porque él día anterior no le hicieron caso y no pudieron arreglar las cosas decidió vengarse de la joven, por ello se negó a entregarle al perro, pero eso no es todo pues le reclamó que lo haya dejado en el Oxxo y lo haya ignorado.

“Te recuerdo que esta perra la adoptamos los dos y se ha estado quedando conmigo”

Él aseguró que el día anterior intentó arreglar las cosas, pero la joven se negó a escucharlo, motivo por el cual ahora no le quiere entregar al perro

“Ayer yo quise arreglar las cosas contigo y me dejaste afuera del oxxo”

VIDEO VIRAL: Cuando terminas con tu pareja y se pelean por la custodia del perro

Se negó en TikTok a entregar al perro

Pero eso no es todo, pues el joven incluso se burló de la joven, asegurando que el perro, el cual se encuentra acostado en el sofá con él, no se quiere ir con ella, mientras la joven espera afuera a que le entreguen a la mascota.

“Yo no le veo muchas ganas de irse contigo”

Junto con el video viral compartido en Tik Tok el joven escribió “Ahora nos estamos peleando por la custodia de la bendición” haciendo referencia a quien debe de quedarse con el perro que adoptaron juntos.

@daniel_fraga Ahora nos estamos peleando por la custodia de la bendición JAJAJAJAJA ���� parte 1 antes de este video ♬ sonido original - daniel_fraga

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Perro se esconde para evitar baño y arruina su plan por salchichas

Cabe indicar que este video viral compartido en Tik Tok provocó gran polémica, pues mientras algunos usuarios se rieron de lo ocurrido, otros más criticaron la actitud del joven.